Lucie Awards | la fotografia mondiale celebra i suoi maestri nella Città Bianca

Ostuni, con il suo fascino unico, accoglie per la prima volta i Lucie Awards, l'evento che celebra i maestri della fotografia mondiale. Un’occasione imperdibile per rendere omaggio agli artisti che hanno rivoluzionato l'immagine e la percezione visiva del nostro tempo. La città bianca si trasformerà in un palcoscenico di eccellenza, unendo arte, talento e innovazione. La storia della fotografia sta per essere scritta ancora una volta in un luogo magico e carico di significato.

OSTUNI – La Lucie Foundation è lieta di annunciare che la prestigiosa cerimonia dei Lucie Awards si terrĂ per la prima volta in Italia, nella splendida cornice di Piazza della LibertĂ a Ostuni, sabato 21 giugno 2025. Un evento storico per la fotografia mondiale e per la CittĂ Bianca, che.

Per la prima volta in Italia, i Lucie Awards arrivano a Ostuni: la fotografia mondiale celebra i suoi maestri nella Città Bianca - I Lucie Awards onorano ogni anno i protagonisti più influenti e innovativi del mondo della fotografia, riconoscendo l'eccellenza, l'impatto e il contributo alla cultura visiva globale.

