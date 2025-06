Lucera celebra la Festa della Musica con quattro eventi

Lucera si prepara a vivere un’estate all’insegna delle note con la Festa della Musica, un evento imperdibile che riunisce centinaia di musicisti per quattro straordinari appuntamenti. Il 21 giugno, l’atmosfera si infiamma alle 18 con il concerto dell’Orchestra da Camera ‘Città di Lucera’, inaugurando un pomeriggio ricco di emozioni e melodie coinvolgenti, pronti a trasformare la città in un palcoscenico vibrante di talento e passione. La musica a Lucera sta per prendere il volo...

