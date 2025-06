Luce sul mio cammino di Don Francesco Cristofaro conquista il pubblico | secondo tra i libri più letti

Cammino di Don Francesco Cristofaro si è attestato come il secondo libro più letto in Italia, un vero traguardo che testimonia il suo impatto sul cuore dei lettori. Con uno stile autentico e coinvolgente, l’autore, sacerdote e popolare influencer, condivide questa vittoria per incoraggiare tutti a scoprire le luci e le riflessioni che il suo testo offre. Amici e amiche care, condivido con voi questa notizia: Luce sul mio ...

Il libro Luce sul mio cammino (BUR Rizzoli), scritto da Don Francesco Cristofaro, si è posizionato al secondo posto tra i titoli più letti, conquistando il cuore dei lettori italiani. A comunicarlo è lo stesso autore, sacerdote e volto molto seguito sui social, che ha voluto condividere il traguardo con la sua comunità online, incoraggiando la lettura anche durante l’estate. «Amici e amiche care, condivido con voi questa notizia: Luce sul mio cammino è al secondo posto tra i più letti. Coltivate la passione della lettura anche in estate. Grazie», ha scritto Don Francesco in un post pubblicato sui suoi canali, manifestando gratitudine e sorpresa per il successo editoriale del volume. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Luce sul mio cammino” di Don Francesco Cristofaro conquista il pubblico: secondo tra i libri più letti

