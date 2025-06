Lucchesi e Fiamozzi vestono bene il granata.

Lucchesi e Fiamozzi indossano con orgoglio il granata, portando nuova energia e determinazione alla Reggiana. La squadra si prepara a un inizio di stagione più rapido del previsto, grazie alla visione del direttore sportivo Fracchiolla, che lavora senza sosta tra conferme e sorprese. Con i rinnovi di Libutti e Rozzio ormai in cassaforte, il club punta a consolidare il gruppo prima del ritiro di Toano, per affrontare la nuova avventura con entusiasmo e fiducia.

A volte ritornano (in granata). La nuova Reggiana sarà pronta ben prima del solito con il direttore sportivo Fracchiolla che - tra conferme e novità - vuole mettere a disposizione di mister Dionigi una buona parte della rosa già per il ritiro di Toano (dal 7 al 28 luglio). Il dirigente sta passando al setaccio i nomi che potrebbero meritare la conferma e – dando per assodati i rinnovi di Libutti e capitan Rozzio per i quali manca solo l’annuncio – ci sono anche altri profili che potrebbero nuovamente vestire il granata. Uno di questo è Lorenzo Lucchesi, il difensore classe 2003 che dopo un inizio promettente e una fase centrale con più ombre che luci ha finito in crescendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it