Lucca un giro di mura a tutta Sfiorato il record della gara | foto e classifica dell’edizione 2025

Lucca, con le sue affascinanti mura rinascimentali, si trasforma ancora una volta nel palcoscenico di un evento unico: una gara serale che ha entusiasmato quasi 300 appassionati. Un percorso breve, veloce e ricco di storia, capace di sfiorare il record della sua edizione 2025. La corsa non è solo una sfida sportiva, ma un inno alla tradizione e allo spirito di community. Per scoprire chi ha conquistato il podio, leggete la classifica completa.

Lucca, 20 giugno 2025 – Quasi 300 partecipanti per una gara serale breve e velocissima: un successo oltre ogni aspettativa. A Lucca, dove il podista è tradizionalmente abituato a correre sulla sommità della splendida cinta muraria rinascimentale, la distanza non si misura in chilometri, ma in “giri di mura”. Qui LA CLASSIFICA completa della corsa Da questa consapevolezza nasce l’idea degli organizzatori: perché non sfidarsi su un giro di mura a tutta? Nasce così una competizione di 4.223 metri da affrontare senza risparmio di energie, un’autentica prova di coraggio e velocità. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione si è ormai ritagliata un posto di rilievo nel panorama toscano del mezzofondo, richiamando alcuni dei migliori interpreti regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it