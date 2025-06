Lucca Juve che sorpresa da Napoli | il club di De Laurentiis frena nella corsa all’attaccante! Che cosa sta succedendo

Il mercato in fermento si infiamma ancora di più con la sorprendente frenata del Napoli nella corsa all’attaccante Lorenzo Lucca. La strategia del club di De Laurentiis sta prendendo una piega inaspettata, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori a chiedersi quali saranno le decisioni future. Con i riflettori puntati sui possibili scenari, il calcio italiano si prepara a scoprire come evolverà questa intricata vicenda di mercato.

e i possibili scenari. Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà dell’ Udinese finito nel mirino del Napoli oltre che del calciomercato Juve. Secondo quanto si apprende sarebbero ore di riflessioni in casa azzurra circa le prossime mosse da attuare sul mercato. Il club di De Laurentiis sceglierà in questi giorni se puntare su Nunez oppure andare sull’azzurro da affiancare a Lukaku. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com