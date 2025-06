Lucca il Napoli vuole includere nell’operazione Cajuste o Lindstrom Schira

Il mercato del Napoli si infiamma con il possibile inserimento di Cajuste o Lindstrom, mentre l’attivismo di De Laurentiis e Manna sta rivoluzionando il panorama italiano. Dopo le voci su De Bruyne e Marianucci, l’attenzione si concentra sull’attacco, dove Conte mira a rafforzare gli esterni. Una strategia audace che potrebbe riscrivere le sorti del club e sorprendere davvero tutti. La sfida ora è capire quali mosse definitivi saranno fatte per conquistare nuovi traguardi.

L’attivismo del Napoli sul mercato ha del sorprendente o comunque è un unicum importante nella storia degli ultimi anni, soprattutto per come è evidente che Manna e De Laurentiis stiano dominando lo scenario (sicuramente italiano ndr). Dopo De Bruyne – ancora dobbiamo comprendere qui intorno la portata dell’operazione, a giudizio di chi scrive – e Marianucci, ora Conte avrebbe bisogno di sistemare l’attacco. Ecco perché si pensa ai due esterni offensivi – Ndoye in pole – e alla punta centrale. Uno tra Nunez del Liverpool e Lucca dell’Udinese. Secondo l’esperto di mercato Schira, De Laurentiis inserirebbe volentieri (lo capiamo ndr) nell’affare Lucca anche due esuberi o almeno uno dei due: si parla di Cajuste e Lindstrom, sfortunati acquisti di Meluso dell’era Garcia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it