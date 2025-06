Lucca al Napoli ma è solo un’alternativa | l’ultim’ora svela il nome del vero obiettivo!

Il calciomercato estivo del Napoli si infiamma: mentre Lucca sembrava il nome più caldo, arriva l’ultima ora a svelare il vero obiettivo per l’attacco. La corsa ai grandi nomi si intensifica, con la dirigenza pronta a fare follie pur di regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari. Il futuro degli azzurri si definisce nel segno di un acquisto strategico: scopriamo insieme qual è il vero colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

L’ultim’ora arrivata svela il vero obiettivo del Napoli per l’attacco, con l’opzione Lucca al momento solo una valida alternativa al calciatore osservato Il Napoli è pronto a fare follie in questa sessione estiva di calciomercato, con gli azzurri che in queste settimane sono scatenati nel compiere acquisti. In entrata Manna, direttore sportivo, ha inserito nel mirino diversi top player da regalare ad Antonio Conte. L’obiettivo è di costruire una squadra all’altezza e capace di lottare nelle prossime 4 competizioni che vedranno i campioni d’Italia protagonisti, con l’intento di proteggere il tricolore e sfigurare in Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lucca al Napoli, ma è solo un’alternativa: l’ultim’ora svela il nome del vero obiettivo!

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - alternativa - ultim

Milan su Lucca: "Chi non vuole un top team? Scudetto al Napoli e Champions all'Inter. Ibra, Haaland e i Mondiali..." - Lorenzo Lucca, giovane talento dell'Udinese, si prepara a un'estate di grandi tentazioni. Con ambizioni di approdare a top club, il suo nome scalda le voci di mercato.

Venerato sul mercato del Napoli: “Lucca piace, ma valutazione esagerata. Osimhen? Attesa Premier, ma l’Arabia non molla” Il punto del giornalista Ciro Venerato a RaiNews24: ? “Osimhen sogna la Premier, ma i club inglesi lo considerano un’alternativa. Vai su Facebook

Lucca dice sì al Napoli: ora la palla passa all’Udinese. Ma tutto ruota attorno a Osimhen; Calciomercato Napoli, Lucca per l'attacco di Conte. Frenata per Musah; Lucca, l'ex allenatore: Può essere l'alternativa a Lukaku! Ha un potenziale superiore per certi aspetti, vi spiego.

Mercato Udinese – Lucca: il Napoli inserisce una contropartita! - È in corso una competizione che coinvolge Lorenzo Lucca e Darwin Nunez, entrambi in corsa per la posizione. Da msn.com

Lucca dice sì al Napoli: ora la palla passa all’Udinese. Ma tutto ruota attorno a Osimhen - L’attaccante dell’Udinese, protagonista di una stagione in netta crescita e ora protagonista anche in azzurro con la Nazionale, ha dato il suo as ... Riporta msn.com