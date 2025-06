Luca De Angelis nominato ceo | via ai programmi per ricercatori e startup

Luca De Angelis, nuovo CEO di Tech Europe Foundation (TEF), segna un entusiasmante passo avanti nel sostegno all’innovazione e alla ricerca in Italia. Con la nomina ufficiale e l’avvio dei primi progetti, TEF si prepara a rivoluzionare il panorama delle startup e del mondo accademico, offrendo opportunità concrete per ricercatori e giovani imprenditori. Un’iniziativa che promette di trasformare idee brillanti in realtà di successo, dando il via a un futuro ricco di innovazione e speranza.

A pochi mesi dall’annuncio della sua nascita, Tech Europe Foundation (TEF) entra nel vivo delle attività con la nomina di Luca De Angelis (nella foto) a Ceo e l’avvio dei primi programmi: è stata infatti finanziata la prima coorte di ricercatori, dando il via a un piano che prevede oltre 200 borse di dottorato, 60 post-doc e 20 progetti di ricerca a forte vocazione imprenditoriale. Creata da Università Bocconi, Fondazione Politecnico di Milano, Fondazione ION e FSI, con il supporto di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è una fondazione privata e non profit nata per colmare un gap strutturale: il difficile passaggio dal laboratorio al mercato e punta a diventare un riferimento europeo nella trasformazione della ricerca scientifica in impresa deep tech. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luca De Angelis nominato ceo: via ai programmi per ricercatori e startup

