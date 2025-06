Lotto festa grande a Napoli | centrata una doppietta da oltre 26mila euro

Il Lotto conquista ancora Napoli con una doppietta da oltre 26mila euro, dimostrando che la fortuna è di casa in Campania. Nella recente estrazione, una Cinquina Simbolotto ha portato a una vincita di 16.304 euro in via Nazionale, mentre altri premi importanti si sono aggiudicati quattro terni e una quaterna per un totale di circa 10mila euro in via dell’Epomeo. La fortuna continua a sorridere ai giocatori partenopei, confermando il fascino del gioco e l’emozione di ogni estrazione.

