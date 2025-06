lotto a napoli doppietta da oltre 26mila euro

Il Lotto torna a sorridere alla Campania con una doppietta da oltre 26 mila euro a Napoli. L’ultima estrazione ha premiato generosamente i giocatori campani, con vincite significative tra cui una Cinquina Simbolotto e vari terni e quaterne. Con premi complessivi di 4,3 milioni di euro in tutta Italia e oltre 631 milioni dall’inizio dell’anno, questa è la dimostrazione che il sogno può diventare realtà. È il momento di tentare la fortuna!

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lotto premia la Campania. Nell’ultima estrazione, centrata una doppietta a Napoli da oltre 26mila euro: una Cinquina Simbolotto regala una vincita da 16.304 euro in via Nazionale a cui si aggiungono quattro terni e una quaterna da 10mila euro in via dell’Epomeo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 631 milioni di euro dall’inizio del 2025. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it