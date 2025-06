Los Angeles Trump la spunta ancora | Corte gli riconosce il diritto di schierare la Guardia Nazionale

Nel cuore di Los Angeles, la battaglia legale di Donald Trump si intensifica. La corte d'appello ha autorizzato nuovamente il suo diritto di schierare la Guardia Nazionale, segnando una vittoria significativa per l'ex presidente. Trump ha subito commentato questa decisione, definendola "una grande vittoria" per il Paese e per sé stesso, criticando duramente il governatore Newsom. La partita è ancora aperta, e gli sviluppi promettono di tenere alta la tensione politica.

Donald Trump ha commentato immediatamente la decisione dei giudici americani, sostenendo che quella presa dalla corte d'appello sia "una grande decisione per il Paese e una grande vittoria" per sĂ© stesso. "I giudici si sono ovviamente resi conto che Gavin Newscum è incompetente e mal preparato", ha poi aggiunto riferendosi con un gioco di parole ingiurioso al governatore Newsom. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Los Angeles, Trump la spunta ancora: Corte gli riconosce il diritto di schierare la Guardia Nazionale

