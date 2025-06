Los Angeles FC-Esperance Tunisi | formazioni dove vederla in tv e streaming

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti il grande incontro tra Los Angeles FC ed Esperance Tunisi nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, gruppo D, scopri dove seguire la partita in TV e streaming. Le emozioni di questa sfida imperdibile ti aspettano: preparati a vivere ogni momento, ovunque tu sia. Non lasciarti scappare questa opportunità di tifare e goderti lo spettacolo dal vivo!

Los Angeles FC ed Esperance Tunisi si affrontano nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025, gruppo D. Si tratta di una partita gi√† fondamentale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

