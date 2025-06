Los Angeles FC-Esperance Tunisi | dove vederla orario e probabili formazioni

Appassionati di calcio, preparatevi a vivere un'emozionante sfida tra Los Angeles FC e Esperance Tunisi al Geodis Park di Nashville. Con orario, formazioni e modalità di visione, questa partita promette spettacolo e colpi di scena. Restate con noi per scoprire dove seguire in diretta questa avvincente battaglia del Mondiale per Club, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del calcio internazionale.

Al Geodis Park la sfida del Mondiale per Club Los Angeles FC-Esperance Tunisi: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Geodis Park di Nashville si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Los Angeles FC-Esperance Tunisi.

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti questa emozionante sfida, preparati a scoprire tutto sull'incontro tra Los Angeles FC ed Esperance Tunisi.

