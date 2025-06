L' oro nero di Sambuca | ecco la festa del tartufo tra show cooking e degustazioni a tema

L’oro nero di Sambuca si trasforma nel protagonista della Festa del Tartufo, un evento imperdibile dedicato alle eccellenze del territorio. Per tre giorni, il borgo si anima con show cooking, degustazioni e momenti di formazione, celebrando i sapori autentici di Sicilia. Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, Sambuca diventa il palcoscenico di un viaggio tra tradizione e innovazione culinaria. Non perdere l’occasione di vivere questa festa unica nel suo genere!

Per 3 giorni, da venerdì 20 a domenica 22 giugno, Sambuca di Sicilia ospiterà la Festa del tartufo per promuovere il borgo e le tipicità del territorio. Si comincia venerdì alle 16 a palazzo Panitteri con un corso di formazione per ristoratori e gastronomie. Sabato 21 giugno è in programma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it