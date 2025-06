L' Orchestra Barocca Siciliana a Casalborgone

Preparatevi a un viaggio nel passato con l’Orchestra Barocca Siciliana, protagonista della trentesima edizione di Antiqua, la rinomata rassegna di musica antica dell’Accademia del Ricercare. Il 29 giugno alle 21.15, la suggestiva chiesa di Santa Maria Maddalena a Casalborgone si trasformerà in un palcoscenico di emozioni senza tempo. Un evento gratuito da non perdere, che unisce cultura, storia e passione musicale. Vi aspettiamo per vivere insieme questa magica serata.

La trentesima edizione di Antiqua, la rassegna di musica antica dell'Accademia del Ricercare, il 29 giugno alle 21.15 sarà a Casalborgone, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena di piazza Statuto. Ingresso gratuito. Per informazioni o prenotazioni scrivere a segreteria@accademiadelricercare.

