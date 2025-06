Lookman Ndoye Sancho o Chiesa? Chi sceglie il Napoli e perché

Il Napoli si trova di fronte a una scelta cruciale per rinforzare l’attacco dopo l’addio di Kvaratskhelia. Quattro nomi di peso: Lookman, Ndoye, Sancho e Chiesa, tutti con caratteristiche diverse ma ugualmente capaci di fare la differenza. La decisione finale non sarà solo basata su rendimento e costi, ma anche sulla compatibilità tattica con il progetto di Conte. Ma chi sarà il profilo perfetto per riportare il Napoli ai vertici? La risposta si svelerà nelle prossime settimane.

Quattro nomi per una sola, pesantissima maglia. Il Napoli deve scegliere il nuovo esterno per l'attacco di Conte. Un'analisi approfondita su rendimento, costi e tattica per capire chi è il profilo giusto, e svelare chi è il vero favorito per la scelta finale (e imotivi dietro di essa). Il vuoto lasciato da Kvaratskhelia deve essere colmato. Ma non con un semplice rimpiazzo, bensì con un profilo scelto e approvato da Antonio Conte, pronto a restaurare il suo 4-3-3. Il taccuino di Giovanni Manna è ricco di nomi, ma la scelta si sta restringendo a quattro candidati principali. Ma chi, tra questi, è davvero il giocatore giusto per il progetto azzurro e perché il Napoli è orientato a sceglierne uno in particolare? Ademola Lookman tra gli obiettivi seguiti dal Napoli Il Fattore Rendimento: Perché Lookman Sarebbe il Migliore.

