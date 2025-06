L’Olimpia cambia pelle Poeta richiamo di casa

L'Olimpia Milano si appresta a cambiare pelle, ritrovando il suo passato di successo e rinnovando la passione. Dopo aver riconquistato lo scudetto in maglia bianconera, l'attenzione si concentra su un mercato ancora aperto, ricco di colpi di scena e trattative segrete. Ma la vera notizia scuote il fronte della panchina: un ritorno clamoroso potrebbe essere imminente. La prossima stagione promette emozioni da vivere tutta d’un fiato.

Scudetto ritornato in bianconero dopo le stagioni di dominio milanese, ma è già tanta la voglia di tornare a cucirlo sul petto nella prossima annata. In realtà il mercato dell’Olimpia prosegue sottotraccia tra colpi ancora da annunciare, piste interessanti da seguire, contratti da risolvere e regole da rispettare. La bomba degli ultimi giorni è quella, però, che riguarda la panchina, visto che prende sempre più corpo la voce che vede un ritorno a casa per Peppe Poeta (già assistente in Olimpia dal 2022 al 2024) che ha stupito tutti nella sua stagione da esordiente a Brescia per risultati, ma anche empatia e coesione con il gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net