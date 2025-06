Lola Young annuncia titolo tracklist e data di pubblicazione del nuovo album

Lola Young, promettente stella di South London, si prepara a conquistare ancora una volta i cuori dei fan con il suo nuovo album, in uscita il 19 settembre via Island/Day One. Dopo il successo di "This Wasn’t Meant For You Anyway" (2024), l’artista svela la tracklist e dettagli preziosi, definendo il progetto come “La mia ode all’autosabotaggio”. Un disco che si preannuncia come un viaggio intenso e sincero nelle sue emozioni più profonde.

