L' odissea per il rinnovo del permesso di soggiorno | Più di nove mesi di attesa

L'attesa per il rinnovo del permesso di soggiorno può sembrare un labirinto senza fine, e la storia di Brahim è la prova concreta di questa sfida. Dopo oltre dieci mesi dal suo appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione di Parma, la sua vicenda mette in luce le difficoltà e le lunghezze da affrontare per ottenere un diritto fondamentale. Una situazione che evidenzia quanto sia urgente un sistema più efficiente e giusto per tutti.

Più di dieci mesi trascorsi dalla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e l'appuntamento, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Parma, per il rilascio. E' questa l'odissea di Brahim, un lavoratore marocchino di 26 anni che ha presentato la richiesta di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - L'odissea per il rinnovo del permesso di soggiorno: "Più di nove mesi di attesa"

In questa notizia si parla di: odissea - rinnovo - permesso - soggiorno

Soggiorno - Search Vai su X

L'odissea per il rinnovo del permesso di soggiorno: Più di nove mesi di attesa; Sospesi nel vuoto della burocrazia. L’appello dei Cittadini del Mondo: L’odissea permesso di soggiorno; Il rinnovo della carta di soggiorno diventa un’odissea.

Rinnovo del permesso di soggiorno per vittima di sfruttamento lavorativo: non è necessario un nuovo parere della Procura - 2025, accoglie il ricorso ed osserva che lo stesso Ministero dell’Interno, sul sito web integrazionemigranti. Da meltingpot.org

Sospesi nel vuoto della burocrazia. L’appello dei Cittadini del Mondo: "L’odissea permesso di soggiorno" - "La nostra vita – recita la brochure – è minacciata dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Scrive msn.com