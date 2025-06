L’odio dei pro Pal contro l’esercito inglese | danneggiati due aerei della Raf nella base più grande della Gb video

Un atto di protesta audace scuote la base RAF di Brize Norton, il cuore della forza aerea britannica. Il gruppo pro-Palestina “Palestine Action” ha sabotato due velivoli, con un gesto che punta a denunciare le tensioni e le ingiustizie nel conflitto. Mentre le immagini online mostrano la determinazione degli attivisti, il mondo si interroga sulle ripercussioni di questi atti di coraggio e provocazione. La tensione cresce, e la questione si fa sempre più urgente.

Il gruppo di attivisti "Palestine action" ha danneggiato due aerei nella base Raf di Brize Norton. Il movimento pro-Palestina ha annunciato su X di essersi introdotto nel sito, che è il più grande in assoluto e conta la presenza di circa 5.800 militari, 300 civili e 1.200 appaltatori. In un video condiviso online è possibile notare una persona che si avvicina a un velivolo sullo scooter per poi procedere al sabotaggio. In un post su X, il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito «vergognoso l 'atto di vandalismo commesso alla base RAF di Brize Norton». Poi ha aggiunto: « Le nostre Forze Armate rappresentano il meglio della Gran Bretagna e mettono a rischio la propria vita per noi ogni giorno.