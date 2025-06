Location del film the waterfront | dove è stato girato in Carolina del Nord

Immersa tra onde e misteri, la serie Netflix "The Waterfront" ci porta nella suggestiva città di Havenport, sulla costa della Carolina del Nord. Questa produzione originale offre un racconto avvincente e intenso, perfetto per le famiglie in cerca di emozioni genuine. Scopri i luoghi autentici e le atmosfere che rendono unico questo affascinante scenario, dove ogni dettaglio contribuisce a creare un’esperienza cinematografica indimenticabile e coinvolgente.

serie drammatica poliziesca ambientata nella Carolina del Nord. La produzione originale di Netflix, The Waterfront, rappresenta una narrazione intensa e coinvolgente rivolta alle famiglie, ambientata in una regione immaginaria della costa orientale degli Stati Uniti. La serie si svolge nella città fittizia di Havenport, situata lungo la pittoresca costa della Carolina del Nord, e trae ispirazione da elementi autobiografici dell’autore e sceneggiatore Kevin Williamson. La storia si sviluppa tra drammi familiari, criminalità e lotte personali, offrendo uno sguardo profondo su un contesto regionale ricco di tradizioni e problematiche sociali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Location del film the waterfront: dove è stato girato in Carolina del Nord

Dove è stato girato il film Netflix The Waterfront? Le location delle riprese del dramma ambientato nella Carolina del Nord - Se ti appassiona immergerti in storie avvincenti ambientate nella suggestiva Carolina del Nord, il thriller "The Waterfront" di Netflix ti conquisterà.

The Waterfront: trama, cast, location della serie TV in onda su Netflix - Una famiglia cerca di salvare il proprio impero della pesca, ma finisce coinvolta in scelte pericolose e segreti. Secondo maridacaterini.it

Dove è girata The Waterfront di Netflix, set e location - com, The Waterfront è stata girata prevalentemente in North Carolina, stato molto caro a Williamson, dove, oltre ad esserci nato, vi ha già ambientato le sue opere più ... Segnala ciakgeneration.it