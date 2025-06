Locatelli a tu per tu con Di Gregorio | Potremmo fare gli allenatori in MLS! Sugli sport americani dico questo – VIDEO

Manuel Locatelli sorprende i tifosi con una rivelazione inedita: potrebbe diventare allenatore in MLS, svelando le sue ambizioni oltre il campo. Intervistato sul canale YouTube della Juventus dagli Stati Uniti, il centrocampista ha condiviso pensieri curiosi e sogni di futuri ruoli nel mondo dello sport. Un’idea che apre nuove prospettive per la sua carriera e per il calcio internazionale, dimostrando come la passione e l’ambizione possano spingere oltre i confini tradizionali.

Locatelli a tu per tu con Di Gregorio: «Potremmo fare gli allenatori in MLS! Sugli sport americani dico questo». Le sue dichiarazioni nell'ultimo video. Intervenuto sul canale YouTube della Juventus, Manuel Locatelli insieme a Di Gregorio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni direttamente dagli USA dove i bianconeri sono impegnati per il Mondiale per Club. SE FOSSI UN AVENGERS – « Ho visto i film, vorrei essere Iron Man perchè ha fascino e il suo stile mi piace. Dire che è il più forte non lo so. » RIDERE – « Ci sono tre comici che mi fanno ridere, Aldo, Giovanni e Giacomo. loro mi fanno ridere di più in assoluto » ALLENATORE IN MLS – « Porterei noi due, poi porterei Anello come secondo » GRADIMENTO DI SPORT AMERICANI – « NBA? Non sono appassionato ma bellissima.

