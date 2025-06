Lo Squalo Collector’s Edition 50° anniversario in 4K è l’edizione definitiva per i fan?

Ho avuto modo di testare questa edizione e, pur essendo un’ottima uscita dal punto di vista tecnico, si rivela un vero must-have per i fan più appassionati. Con dettagli sorprendenti e contenuti esclusivi, questa collezione celebra il capolavoro di Spielberg in modo indimenticabile. Se sei un vero amante de “Lo Squalo”, questa è una release che non puoi lasciarti scappare.

Per celebrare il 50° anniversario de Lo Squalo, Universal Pictures Home Entertainment ha rilasciato una nuova edizione 4K dell’iconico film di Steven Spielberg. Disponibile in edizione standard con sovraccoperta o in una SteelBook mozzafiato, questa versione include anche un Blu-ray aggiuntivo con l’inedito documentario “ Lo Squalo @ 50 “. Ho avuto modo di testare questa edizione e, pur essendo un’ottima uscita dal punto di vista tecnico, solleva un interrogativo: è davvero un acquisto necessario per chi possiede già il film in 4K? La nuova edizione sotto la lente d’ingrandimento. Non fraintendermi: l’edizione 4K del 50° anniversario de Lo Squalo è un prodotto di alta qualità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Lo Squalo Collector’s Edition 50° anniversario in 4K è l’edizione definitiva per i fan?

