Lo spread Btp-Bund si stringe 98,5 punti in avvio

Lo spread tra Btp e Bund si riduce a 98,5 punti base, segnando un avvio di giornata positivo per i mercati italiani. Il calo dei rendimenti, con il Btp che scende al 3,47% e il Bund al 2,48%, riflette una maggiore fiducia degli investitori e un clima di maggiore stabilità economica. Questa dinamica apre nuove prospettive per l’Italia, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente il mercato nei prossimi giorni.

Lo spread fra Btp e Bund si stringe, in avvio di seduta, a 98,5 punti. Il rendimento del titolo di Stato italiano scende dal 3,52% di ieri al 3,47% e quello tedesco torna al 2,48% dal 2,52 per cento.

Lo spread Btp-Bund si stringe a 94,8 punti Il rendimento del titolo di Stato italiano stabile al 3,48%

Lo spread Btp-Bund si stringe a 94,8 punti - Il rendimento del titolo di Stato italiano è stabile al 3,48% e quello tedesco è poco variato al 2,539 per cento.