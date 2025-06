Lo Spartak San Gennaro un sogno diventato realtà… senza campo di gioco!

Lo Spartak San Gennaro, un sogno nato senza un campo di gioco, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia. Con passione e determinazione, i giovani atleti partono per Castel di Sangro, pronti a dimostrare che lo sport pu√≤ essere pi√Ļ di un semplice gioco: √® un messaggio di inclusione e resilienza. Sui campi...

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Severino Mastrogiacomo e Franco Di Mauro. Lo Spartak San Gennaro √® partito per Castel di Sangro, dove parteciper√† per la prima volta ai Campionati Giovanili di calcio. Con il cuore che batte forte e gli zaini pieni di sogni, i ragazzi scenderanno in campo non solo per giocare a calcio, ma per portare con s√© un‚Äôidea di sport popolare, inclusivo e resistente. Sui campi in cui giocheranno, accanto alla bandiera dello Spartak, sventoler√† anche quella della Palestina: perch√© crediamo che lo sport debba parlare anche di libert√†, giustizia, solidariet√†. 🔗 Leggi su Anteprima24.it