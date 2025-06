Lo sciopero generale che rischia di far saltare metro bus tram e treni | cosa vogliono i lavoratori

Lo sciopero generale che minaccia metro, bus, tram e treni è più di una protesta: è la voce dei lavoratori che si oppongono alle politiche belliciste del Governo Meloni. Con uno spirito di resistenza, USB denuncia la corsa al riarmo e l’aumento delle tensioni, richiamando l’attenzione su un futuro in cui i diritti dei cittadini e la stabilità sociale sono in pericolo. Ma cosa vogliono davvero i lavoratori? La risposta si trova nelle loro motivazioni profonde e nelle richieste di cambiamento.

Il giorno dello sciopero generale è arrivato. Ma perché i lavoratori hanno scelto d'incrociare le braccia? Lo spiega Usb con una nota dove parla di "scelta dettata dalla necessità di opporsi alle politiche belliciste del Governo Meloni. La corsa al riarmo, per la difesa comune europea e l'aumento.

