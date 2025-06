Lo sbarco a Malta la vita in coppia poi per tre mesi è come sparita

L’arrivo a Malta ha segnato un nuovo capitolo di vita, con emozioni intense e incontri che hanno cambiato tutto. Tra un viaggio e l’altro, la vita in coppia si è evoluta, culminando nella nascita di una splendida figlia. Tuttavia, dopo tre mesi di silenzio, sembra che tutto sia scomparso, lasciando un alone di mistero e nostalgia. La storia di questa donna è ancora tutta da scoprire.

L'incontro con l'americano appena arrivata, la figlia è nata nove mesi dopo. Ma alla fine dell'anno scorso non si è più vista in giro.

