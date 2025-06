Lo hanno trovato così Il professore non si presenta alla maturità poi la drammatica scoperta

Una notizia sconvolgente scuote la comunità educativa: Alessandro Raggiotto, stimato docente di storia e filosofia, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a San Vito al Tagliamento. La sua scomparsa improvvisa, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha lasciato tutti sgomenti, specialmente dopo la sua assenza ingiustificata all’esame di maturità. La tragica scoperta solleva numerosi interrogativi e un intenso dolore tra colleghi e studenti, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo scolastico.

È stato trovato senza vita nel suo appartamento a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, Alessandro Raggiotto, 49 anni, docente di storia e filosofia molto apprezzato all' Istituto Scarpa di Oderzo (Treviso). La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 giugno, dopo che alcuni colleghi e amici, insospettiti dalla sua assenza a un esame di maturità, hanno lanciato l'allarme. Raggiotto era infatti atteso a Conegliano come commissario esterno per gli esami di Stato, ma non si è mai presentato. Dopo numerosi tentativi di contatto andati a vuoto, è stato l'amico Roberto Medini – custode del teatro Arrigoni e dell'auditorium Zotti – a recarsi direttamente alla sua abitazione per verificare la situazione.