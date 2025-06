Lo attendevano per gli esami di maturità | trovato morto il prof Alessandro Raggiotto a San Vito al Tagliamento

Una triste notizia scuote il mondo dell’istruzione: il professor Alessandro Raggiotto, stimato insegnante di storia e filosofia, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a San Vito al Tagliamento. La sua scomparsa, avvenuta per cause naturali, lascia un vuoto profondo tra colleghi e studenti, specialmente in un momento così importante come gli esami di maturità. La sua dedizione e passione resteranno per sempre un esempio da seguire.

Il docente non si è presentato all’esame di Stato, l’allarme dei colleghi. Il professor Alessandro Raggiotto, 49 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento in via Pomponio Amalteo a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. L’uomo, originario di San Donà di Piave, insegnava storia e filosofia all’Istituto Scarpa di Oderzo, ma negli ultimi anni si era trasferito a vivere in Friuli. Il decesso è avvenuto per cause naturali, probabilmente un malore improvviso. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno, quando i colleghi, allarmati per la sua assenza come commissario esterno agli esami di Stato in un liceo di Conegliano, hanno cercato invano di contattarlo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lo attendevano per gli esami di maturità: trovato morto il prof Alessandro Raggiotto a San Vito al Tagliamento

