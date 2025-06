ll tour nazionale di Sviluppo Lavoro Italia fa tappa a Foligno per avvicinare i giovani al mondo del lavoro

Il tour nazionale di Sviluppo Lavoro Italia arriva a Foligno, un’occasione unica per i giovani di scoprire opportunità concrete nel mondo del lavoro. Con oltre 20 aziende partecipanti e più di 400 colloqui realizzati, vengono offerte circa 350 posizioni per costruire il futuro professionale dei partecipanti. Un evento che trasforma l’entusiasmo in concrete possibilità di crescita. Non perdere questa chance di fare il primo passo verso il tuo futuro!

Oltre 20 aziende hanno effettuato più di 400 colloqui mettendo a disposizione circa 350 posizioni lavorative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - ll tour nazionale di Sviluppo Lavoro Italia fa tappa a Foligno per avvicinare i giovani al mondo del lavoro

In questa notizia si parla di: lavoro - tour - nazionale - sviluppo

Lavoro, Atm cerca conducenti di bus e tram: ecco il Job Tour. Come partecipare, le date e cosa “mette sul piatto” l’azienda - Milano, 15 maggio 2025 - Atm lancia il Job Tour, un'opportunità imperdibile per chi cerca lavoro come conducente di bus e tram.

IV FESTA NAZIONALE UIL #festauil Siamo a Reggio Calabria per festeggiare la UIL e continuare a confrontarci e lanciare proposte su temi del lavoro, delle infrastrutture e dello sviluppo, questioni decisive per il futuro del Mezzogiorno e dell'intero Paese. # Vai su Facebook

#CongressoFirstCisl L’inno italiano e quello europeo aprono a Roma il 3° Congresso nazionale: “Coltiviamo una cultura nuova per lo sviluppo del lavoro” @CislNazionale #Banche #Bcc #Bancari #Riscossione #Assicurazioni #Authority Vai su X

ll tour nazionale di Sviluppo Lavoro Italia fa tappa a Foligno per avvicinare i giovani al mondo del lavoro; Il tour nazionale di Sviluppo Lavoro Italia per avvicinare i giovani al mondo del lavoro fa tappa in centro Italia. Oggi Ascoli, poi Foligno e l’Aquila; IV Festa nazionale Uil a Reggio Calabria: Uil Liguria presente per lavoro e sviluppo..

Sviluppo Lavoro Italia: al via campagna 'C'è Posto per te!' per incrocio domanda-offerta di lavoro - Il 26 e 27 febbraio a piazza dei Bruzi a Cosenza parte la campagna nazionale ... Segnala msn.com

Sviluppo Lavoro Italia: a Cosenza il 25 e 26 marzo la campagna ‘C’è Posto per te!’. Adesioni entro le 24 di oggi - COSENZA – Dopo il rinvio di circa un mese, sono state ufficializzate le nuove date della campagna nazionale ... quicosenza.it scrive