ll terzo salvavita di Trump a TikTok non piace alla base del Gop Ecco perché

Il terzo tentativo di Trump di mettere al bando TikTok negli Stati Uniti solleva forti critiche tra la base repubblicana e gli alleati. La decisione, motivata dalle tensioni con la Cina e dai timori sulla sicurezza nazionale, sembra invece alimentare divisioni interne al partito. Come si evolverà questa disputa digitale che coinvolge politica, tecnologia e geopolitica? Solo il tempo potrà svelare le sue vere conseguenze.

Tutto come ampiamente previsto. Donald Trump ha firmato l’ennesimo ordine esecutivo per prorogare l’entrata in vigore del divieto di TikTok negli Stati Uniti. È la terza volta che il presidente americano prende questa decisione, la prima appena pochi giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. Il motivo del ritardo sta nelle relazioni con la Cina. Non sono buone, ma dopo il pesante braccio di ferro sui dazi che aveva portato i cinesi a irrigidirsi e a non dare il via libera alla vendita del social network, Washington e Pechino stanno provando ad intendersi. Per questo la proroga serve a non frenare nuovamente i discorsi, affinché si possa arrivare a un accordo che vada bene a entrambe le superpotenze. 🔗 Leggi su Formiche.net