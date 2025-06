Livorno morte di Denny Magina | torna in carcere 35enne indagato

Una tragedia scuote Livorno: Denny Magina, il giovane di 30 anni deceduto precipitato da un alloggio occupato, torna al centro dell’attenzione con l’indagine che coinvolge ora un 35enne, recentemente tornato in carcere. Un caso che mette in discussione la sicurezza degli immobili popolari e solleva inquietanti interrogativi sulla tutela dei cittadini. La vicenda si infittisce, lasciando la comunità attonita e desiderosa di fare luce su quanto accaduto.

Il 30enne morì il 22 agosto 2022 dopo essere precipitato dalla finestra di un alloggio popolare, al quarto piano di un palazzo in via Giordano Bruno, occupato da spacciatori

