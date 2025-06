Livigno paura per un ciclista investito in un parcheggio

Un episodio che mette in allarme tutta la comunità di Livigno: oggi pomeriggio, un giovane ciclista è stato investito in un parcheggio, suscitando preoccupazione e richieste di maggiore attenzione sulla sicurezza stradale. La vicenda, avvenuta intorno alle 13:30 in via Forcola, evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale vigilare sui rischi quotidiani. Restiamo aggiornati sulle condizioni e sulle iniziative per prevenire simili incidenti in futuro.

Incidente stradale oggi pomeriggio a Livigno, in via Forcola, all’altezza del parcheggio P8 del Comune. Intorno alle 13:30 un ciclista 23enne straniero è stato investito da un’auto, riportando un politrauma e una ferita al collo provocata presumibilmente dall’impatto con il parabrezza. Sul. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Livigno, paura per un ciclista investito in un parcheggio

In questa notizia si parla di: livigno - ciclista - investito - parcheggio

Livigno, paura per un ciclista investito in un parcheggio.

Parcheggio a Livigno. Intedittiva del prefetto - Il prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, invece, a scopo preventivo, nelle scorse settimane ha organizzato un ... Segnala msn.com