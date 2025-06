Liverpool si presenta Wirtz Le prime parole del tedesco per l’arrivo in Premier | Sfida che aspettavo voglio vincere tutto

Il Liverpool si presenta con un grande colpo di mercato: Florian Wirtz, talento tedesco proveniente dal Bayer Leverkusen, ha espresso la sua determinazione e ambizione nel momento dell’annuncio. Con entusiasmo e passione, Wirtz ha dichiarato di affrontare questa sfida come un’opportunità unica per vincere tutto. La Premier League accoglie con entusiasmo il suo talento e l’energia che promette di portare in campo. È solo all’inizio di un viaggio che promette grandi emozioni.

Nel giorno dell'ufficialità per il suo trasferimento al Liverpool, Florian Wirtz, trequartista o ala, ex Bayer Leverkusen, si è espresso sulle emozioni che sta vivendo per la nuova avventura in Premier League intervenendo sui canali social.

Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool quest’estate - Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool in questa estate. La notizia, fresca di giornata, rivela che i Reds stanno lavorando intensamente per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Florian Wirtz è sempre più vicino al Liverpool: i Reds hanno presentato una prima offerta ufficiale al Bayer Leverkusen da 100 milioni di euro più bonus. La trattativa fra i club procede spedita e le parti proveranno a chiudere velocemente con il classe 2003 che

