Liverpool re del mercato | spesi 250 milioni per tre acquisti

Liverpool re del mercato, con 250 milioni investiti in tre acquisti da grande calibro. Tra i club protagonisti di questa prima parte della sessione estiva, i Reds si sono distinti per ambizione e strategia, pronti a consolidare la loro supremazia in campo. Dopo aver sfiorato il trionfo, ora puntano ancora più in alto: ecco come il mercato sta cambiando le sorti di Anfield e del calcio europeo.

Tra i club protagonisti di questa prima parte della sessione di mercato estivo c`è sicuramente il Liverpool, che dopo aver vinto il campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: liverpool - mercato - spesi - milioni

Wirtz al Liverpool, affare di mercato chiuso con una cifra record: è il terzo colpo più esoso di sempre - Il calcio fa ancora una volta parlare di sé con un'operazione da sogno: Florian Wirtz si prepara a vestire la maglia del Liverpool, con un affare da record che ha fatto tremare il mercato.

Colpo economico clamoroso! Florian Wirtz lascia il Bayer Leverkusen per trasferirsi al Liverpool: 150 milioni di euro, un colpo clamoroso che scuote il mercato estivo. Il talento tedesco, con tecnica, visione e freddezza da veterano, sbarca ad Anfield per dive Vai su Facebook

Liverpool re del mercato: spesi 250 milioni per tre acquisti; Wirtz al Liverpool, affare di mercato con una cifra record: è il terzo colpo più costoso di sempre; Liverpool, tutto fatto per Wirtz: colpo record da 150 milioni.

Liverpool re del mercato: spesi 250 milioni per tre acquisti - Tra i club protagonisti di questa prima parte della sessione di mercato estivo c`è sicuramente il Liverpool, che dopo aver vinto il campionato vuole rinforzare ancora. calciomercato.com scrive

Wirtz al Liverpool è il terzo acquisto più costoso della storia: il più caro di sempre in Premier - Il giocatore tedesco, che arriva dal Bayer Leverkusen, è il terzo acquisto più costoso di sempre: il più caro nella storia della ... Come scrive fanpage.it