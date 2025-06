LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Vinales il migliore delle pre-qualifiche 2° Bagnaia davanti a Marc Marquez

Segui in tempo reale il Motogp GP Italia 2025, con Vivi le emozioni delle pre qualifiche! Maverick Vinales si distingue come il migliore, mentre Bagnaia e Marc Marquez si contendono la scena. Resta con noi per aggiornamenti live e scopri chi dominerà la corsa. L’adrenalina è alle stelle: non perdere neanche un istante di questa emozionante giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.05 Un Bagnaia più convincente nel time-attack che sul passo gara, se lo si confronta a Marc Marquez. Vedremo se queste sensazioni si confermeranno domani. 16.03 Calato il sipario, quindi, su questo turno con Vinales (KTM) che ha ottenuto il miglior tempo di 1:44.634 a precedere di 0.110 Bagnaia e di 0.146 Marc Marquez. Quarto Alex Marquez (+0.153) e quinto uno strepitoso Fabio Quartararo con la Yamaha a 0.311. A completare il quadro dei qualificati alla Q2 troviamo Marco Bezzecchi, Alex Rins, Pedro Acosta, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Vinales il migliore delle pre-qualifiche, 2° Bagnaia davanti a Marc Marquez

Bezzecchi è stato il migliore stamattina davanti alle KTM di Acosta e Binder, con Marc Marquez 4°. Bagnaia ha sofferto ma la Q2 sembra alla sua portata, Yamaha ok con Quartararo, Honda punta su Zarco Vai su Facebook

