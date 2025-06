LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche Bagnaia in cerca di feeling con la Ducati

Il Motogp GP Italia 2025 è ormai alle porte e le pre-qualifiche sono il primo assaggio emozionante di questa sfida mozzafiato. Bagnaia cerca il feeling perfetto con la Ducati, mentre KTM sorprende con prestazioni promettenti. La tensione aumenta: chi conquisterà un posto in Q1 e Q2? Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi l’adrenalina di una gara che promette spettacolo fino all’ultimo giro.

15.01 Via a un turno importante per avere le prime risposte nel week end, visto che in ballo ci sarà la qualificazione alla Q1 e alla Q2. 15.00 VIA ALLE PRE-QUALIFICHE!!! 14.57 3? all'inizio delle pre-qualifiche! 14.54 Sorprendente le prestazioni della KTM che con Pedro Acosta e Brad Binder hanno fatto vedere riscontri interessanti, che seguono in continuità quanto mostrato dalle moto austriache ad Aragon. 14.51 Marc Marquez, invece, è andato in crescendo e lavorato molto sul passo gara. Lo spagnolo ha impressionato in termini di continuità di rendimento.