LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | tra poco le pre-qualifiche Bagnaia in cerca di feeling con la Ducati

Il GP d’Italia di MotoGP 2025 si appresta a infiammare il Mugello con emozioni e sorprese. Francesco Bagnaia, alla ricerca del feeling perfetto con la Ducati, affronta le pre qualifiche tra nervosismo e determinazione. Che cosa ci riserveranno queste prove? Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale, perché l’adrenalina è già nel cuore dell’azione!

14.48 Un Bagnaia molto nervoso nel corso delle prove libere 1, non in grado di trovare l'entrata di curva, con grande stabilità in sella alla Ducati. 14.45 Un dato interessante è il seguente: dal 2022 al 2024, Bagnaia è sempre passato per primo sotto la bandiera a scacchi di qualsiasi evento tenutosi al Mugello. Sia esso una Sprint o un Gran Premio. Siamo, dunque, a 5 successi complessivi in serie. 14.42 Italiani vincitori al Mugello: CAPIROSSI Loris (2000) ROSSI Valentino (2002, 03, 04, 05, 06, 07, 08) DOVIZIOSO Andrea (2017) PETRUCCI Danilo (2019) BAGNAIA Francesco (2022, 23, 24)