LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | si comincia con la FP1! Bagnaia in cerca di feeling

Il Gran Premio di Italia 2025 si accende con emozioni e adrenalina fin dalle prime sessioni di prove libere. Bagnaia, alla ricerca del feeling perfetto, mostra di essere già in forma, tallonato da una schiera di campioni pronti a sfidarsi su questa pista iconica. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e preparati a vivere ogni istante di questa spettacolare corsa verso il traguardo. La gara è appena iniziata...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Bagnaia si conferma il migliore in 1:46.651 a precedere di 0.195 Bezzecchi e di 0.417 Vinales. Marc Marquez è ottavo a 0.843, mentre Alex Marquez è sesto a 0.727. 10.50 Bagnaia gira con la carena nuova e si porta davanti a tutti in 1:47.566 a precedere di 0.459 Miller e di 0.544 Vinales. Decimo Marc Marquez a 1.508. Pecco comincia bene. 10.48 Si lanciano i piloti per il primo giro cronometrato. 10.47 Pecco in pista con una combinazione di gomme softmedium. La stessa di Marc Marquez con l’altra Ducati ufficiale. 10.46 Si comincia a lavorare in questo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it