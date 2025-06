LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | sarà riscossa Bagnaia al Mugello?

Benvenuti alla nostra emozionante copertura live del GP d’Italia 2025 al Mugello! Oggi, tra sorprese e colpi di scena, scopriremo se Bagnaia saprà riscattarsi e dominare la prima giornata di prove libere. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale, numeri, statistiche e tutte le emozioni di questo appuntamento imperdibile nel Mondiale di MotoGP. Restate con noi, perché la corsa è appena iniziata!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno di prove libere del GP d'Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Mugello scopriremo se la tendenza della stagione si replicherà, ovvero Marc e Alex Marquez davanti a tutti, con Francesco Bagnaia in difficoltà e costretto a inseguire con un notevole ritardo. Bagnaia, infatti, è terzo nella classifica generale con 93 punti di ritardo dalla vetta occupata dal Cabroncito.