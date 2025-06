LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Marc Marquez svetta nella FP1 Bagnaia lavora con gomme usate

Il Gran Premio d’Italia 2025 di MotoGP sta infiammando il circuito di Misano! Marc Marquez domina la FP1, mentre Pecco Bagnaia lavora con gomme usate nel tentativo di affinare il feeling con l’anteriore. L’atmosfera è ricca di tensione e adrenalina: chi salirà in vetta? Restate con noi per non perdere nessuno degli aggiornamenti live e scoprire chi farà la differenza in questa emozionante giornata di gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 1:47.589 per Pecco che prosegue nel suo lavoro con gomme usate, probabilmente in cerca di feeling con l’anteriore. 11.18 Bagnaia torna in pista con la medesima combinazione di gomme: soft davanti e media dietro usate. 11.17 Una situazione davvero equilibrata, se andiamo a guardare i tempi, visto che in top-10 sono in 1?. In particolare, la top-5 con un distacco del quinto (Maverick Vinales) di 0.384. 11.15 Si lavora sull’anteriore della GP25 di Bagnaia. Problemi di assetto? Attendiamo riscontri in pista. 11.13 Marc Marquez, dunque, guida la classifica col crono di 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nella FP1, Bagnaia lavora con gomme usate

Dopo la vittoria di Marc Marquez nella Sprint, tutti si aspettano che oggi si ripeta nel Gran Premio. L'avversario principale per tutti sarà il consumo gomme, Bezzecchi sogna un'altra rimonta con l'Aprilia, Bagnaia vuole salvare il weekend Vai su Facebook

