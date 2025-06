LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi svetta nella FP1 Bagnaia comincia bene Marc Marquez gestisce

Vivi l’adrenalina del GP Italia 2025 di MotoGP in diretta! Bezzecchi domina la FP1, Bagnaia inizia alla grande e Marquez gestisce con maestria. La battaglia tra i piloti è più accesa che mai: clicca qui per seguire gli aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa emozionante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Torna sul tracciato Francesco Bagnaia con la combinazione precedente (softmedium) e mescole usate. 11.04 Marc Marquez torna in pista, montando una gomma soft all’anteriore nuova e una media posteriore usata. 11.03 Un po’ indietro Franco Morbidelli in queste prime battute, visto il 15° tempo del Morbido sulla Ducati VR46 a 1.180. Proseguono i problemi di Enea Bastianini, sedicesimo con la KTM Tech3 a 1.262. 11.01 Facendo un rapido recap, Marco Bezzecchi guida le fila nella FP1 con il crono di 1:46.404 a precedere di 0.211 Fabio Quartararo e di 0.247 Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nella FP1, Bagnaia comincia bene. Marc Marquez gestisce

In questa notizia si parla di: diretta - bagnaia - marc - marquez

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia è all’ultima chiamata a Silverstone - Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

Si torna in Spagna per l'ottava tappa del mondiale 2025. Aragon è una delle piste preferite di Marc Marquez, ma anche quella che ha regalato la prima vittoria a Bagnaia in MotoGP. Aprilia cerca conferme dopo il… https://gpone.com/it/2025/06/06/motogp/live-f Vai su X

Il Motomondiale riparte dall'Italia e lo fa dopo aver riaccolto sul podio in Spagna Bagnaia. Tutti i turni su Sky. Qualifiche e gare in diretta anche in chiaro su TV8 Vai su Facebook

MotoGP, il Mugello si tinge di rosso Ducati: Márquez cerca conferme, Bagnaia il riscatto; Bezzecchi: Aprilia sta migliorando, sono carico; MotoGp Aragon: la gara in diretta. Marc Marquez vince davanti al fratello Alex e a Bagnaia.

GP d’Italia 2025, FP1: semaforo verde alle 10:45 – DIRETTA - La diretta testuale della prima sessione di prove libere del GP d'Italia della classe MotoGP impegnata sul circuito del Mugello ... Da formulapassion.it

MotoGP, LIVE FP1 Mugello: cronaca diretta minuto per minuto - MotoGP: Scatta il weekend toscano della MotoGP, Marc Marquez non vince qui dal 2014, Pecco imbattuto negli ultimi tre anni. gpone.com scrive