LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Bagnaia vuol cominciare bene al Mugello dalle 10.45 la FP1

Vivi l’emozione del MotoGP GP Italia 2025, live dal Mugello! Alle 10:45 si apre la prima sessione di prove libere, con Bagnaia pronto a partire col piede giusto. Segui aggiornamenti, sorprese e tutte le emozioni di una gara che promette scintille. CLICCA QUI per restare sempre connesso e non perdere neanche un istante di questa spettacolare competizione. La passione continua…

10.30 Italiani vincitori al Mugello: CAPIROSSI Loris (2000) ROSSI Valentino (2002, 03, 04, 05, 06, 07, 08) DOVIZIOSO Andrea (2017) PETRUCCI Danilo (2019) BAGNAIA Francesco (2022, 23, 24) 10.27 Piloti in attività con vittorie al Mugello: 3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023, 2024} 1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014} 1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021} 10.24 Marquez e compagnia non stanno lì ad attendere che tutti i pezzi del puzzle siano al loro posto. I test di Aragon sembrerebbero aver dato a Pecco quel plus di confidenza in più che tanto andava cercando, ma in questo day-1 più che di sogni il pilota italiano avrà bisogno di solide realtà. 🔗 Leggi su Oasport.it