LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Bagnaia va in cerca di risposte al Mugello dalle 10.45 la FP1

Preparati a vivere un weekend emozionante al GP d’Italia 2025 di MotoGP! Da questa mattina, alle 10:45, inizia la sfida tra Francesco Bagnaia e i suoi limiti, con la prima sessione di prove libere al Mugello. Un momento cruciale per Pecco, che cerca risposte e rivincite dopo un 2025 difficile. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri se questa sarà l’occasione del suo riscatto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 Sfida che Francesco Bagnaia lancia a se stesso e agli altri. Pecco ha vissuto finora un 2025 complicato. Al di là dell’affermazione di Austin (USA), tanti bocconi amari mandati giù, nella consapevolezza di non aver mai trovato il giusto feeling con l’anteriore della sua Ducati GP25, contrariamente al proprio compagno di squadra, Marc Marquez. 10.11 Immerso nelle colline toscane, il circuito del Mugello da sempre regala spettacolo per la sua particolare conformazione: un tracciato molto tecnico, con curvoni veloci e saliscendi continui che rendono la guida una vera e propria sfida per i centauri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bagnaia va in cerca di risposte al Mugello, dalle 10.45 la FP1

