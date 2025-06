LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Bagnaia cerca la riscossa al Mugello

Benvenuti alla nostra live coverage del GP d’Italia 2025 al Mugello, un evento imperdibile per gli appassionati di MotoGP! Con Francesco Bagnaia determinato a riscattarsi, il circuito toscano si prepara a regalare emozioni e sorprese. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale, numeri e statistiche, e non perdete neanche un secondo di questa spettacolare giornata di prove libere. Il nostro viaggio nel motomondiale sta per iniziare—restate con noi!

Come seguire la prima giornata di prove libere in tvstreaming – La presentazione del GP d'Italia – Numeri e statistiche GP d'Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno di prove libere del GP d'Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Mugello scopriremo se la tendenza della stagione si replicherà, ovvero Marc e Alex Marquez davanti a tutti, con Francesco Bagnaia in difficoltà e costretto a inseguire con un notevole ritardo. Bagnaia, infatti, è terzo nella classifica generale con 93 punti di ritardo dalla vetta occupata dal Cabroncito.

