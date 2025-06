LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Acosta in vetta alle pre-qualifiche Marc Marquez veloce sul passo gara Bagnaia in top-5

Il Gp Italia 2025 di MotoGP promette emozioni intense e sorprese sul filo dei secondi. Con Acosta in testa alle pre-qualifiche e Marquez ancora in pista, il duello tra i campioni si infiamma. Restate sintonizzati per aggiornamenti live, momenti di tensione e strategie che potrebbero cambiare le sorti della gara. Il conto alla rovescia è iniziato: chi conquisterà la vetta e la pole position? Clicca qui per scoprire ogni dettaglio in tempo reale!

15.36 Bagnaia riparte con gomme usate (due medie). C'è in pista anche Marc Marquez. 15.35 In questi ultimi 25? ci si concentrerĂ sul lavoro del time-attack, che poi andrĂ a definire il quadro dei qualificati in Q1 e in Q2. 15.34 Si fanno prove di carena in Ducati su Bagnaia, in cerca del miglior set-up. 15.32 Bagnaia ha fatto ritorno al box per parlare con i propri tecnici, evidentemente non soddisfatto del suo set-up. 15.31 Quartararo migliora il suo tempo e si porta in sesta posizione a 0.326. Eccezionale il centauro transalpino. 15.30 Marc Marquez continua a girare fortissimo in 1:46.