LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Acosta in vetta alle pre-qualifiche davanti a Marc Marquez Bagnaia in top-5

Il GP d'Italia 2025 al Mugello si accende con emozioni e sorprese! Acosta guida le pre-qualifiche, tallonato da Marc Marquez tornato in pista sulla Ducati, mentre Bagnaia si piazza nella top 5. Con aggiornamenti in tempo reale e la presenza di grandi campioni come Quartararo e Valentino Rossi, l’adrenalina è alle stelle. Clicca qui per seguire ogni istante di questa avvincente giornata di MotoGP!

15.20 Marc Marquez torna in pista in sella alla Ducati. Arrivano buone notizie su Quartararo, la spalla dovrebbe essere rientrata. 15.19 Presente anche Valentino Rossi al Mugello, interessato nel seguire l'attivitĂ in pista per il suo team. 15.18 Attualmente la top-10 è composta da Acosta, Marc Marquez, Vinales, Alex Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, Quartararo, Binder, Di Giannantonio e Miller. 15.16 Sono quattro gli spagnoli davanti a tutti, con Pedro Acosta (KTM) che precede Marc Marquez (Ducati), Maverick Vinales (KTM) e Alex Marquez (Ducati). 15.15. In tutto questo, piloti che hanno completato il loro primo run.