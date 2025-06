LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Acosta e Bezzecchi velocissimi nella FP1 Marc Marquez gestisce e Bagnaia molto nervoso Dalle 15.00 le pre-qualifiche

L’attesa per il GP d’Italia 2025 di MotoGP è finalmente iniziata! Acosta e Bezzecchi si dimostrano velocissimi nella FP1, mentre Marquez gestisce la situazione con maestria e Bagnaia appare molto nervoso. Da qui alle pre-qualifiche delle 15:00, tutto può cambiare: preparatevi a vivere ogni sorso di adrenalina in tempo reale. Restate sintonizzati: l’azione sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE e appuntamento alle 15.00 per le pre-qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.35 Si è conclusa una prima sessione di prove libere in cui Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM) hanno ottenuto lo stesso tempo al millesimo, davanti a tutti, ovvero 1:46.199. Alle loro spalle troviamo il sudafricano Bra Binder a 0.053 e Marc Marquez con la Ducati ufficiale a 0.094. Problemi per Pecco Bagnaia: molto nervoso il piemontese in pista, guidando una Ducati GP25 molto scorbutica. Ottavo tempo per lui a 0.452, ci sarà da lavorare in vista delle pre-qualifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it