LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | una coriacea Italia lotterà per il bronzo della prova a squadre

I Mondiali di Judo 2025 sono in pieno fermento, con l'Italia che lotta con tenacia per conquistare il bronzo nella prova a squadre. Tra emozioni, sorprese e grandi prestazioni, il tetto del tatami brulica di adrenalina: restate aggiornati e tifate con noi! La sfida è aperta e ogni istante può riscrivere la storia di questa straordinaria competizione.

14:51 Ippon di Guram Tushishvili che piega Kanta Nakano e firma il punto dell'1 pari tra Georgia e Giappone. 14:48 Vola in finale la Corea del Sud dopo il comodo 4-0 siglato alla Germania. 14:46 3-0 Corea del Sud sulla Germania dopo il doppio waza-ari di Mimi Huh u Ballhaus. 14:45 Ippon della giapponese Takahashi su Somkhishvili. Giappone-Georgia 1-0. 14:43 Corea del Sud che si porta sul 2-0. 14:39 Inizia ora la semifinale della parte alta del tabellone tra Giappone e Georgia. 14:38 Sul tatami 2 è in corso la semifinale tra Corea del Sud e Germania, con gli asiatici avanti 1-0.